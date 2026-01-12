Seguridad
Violento hallazgo

Encuentran restos humanos en el Libramiento Culiacán-Mazatlán

El hallazgo se registró en distintos puntos del Libramiento Culiacán-Mazatlán, entre Costa Rica y Villa Juárez; la víctima, aún sin identificar, se encontraba atada de manos y con signos de violencia
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/01/2026 14:12
12/01/2026 14:12

Los restos de un hombre fueron localizados la tarde de este lunes 12 de enero sobre el Libramiento Culiacán-Mazatlán, en la zona limítrofe entre la sindicatura de Costa Rica y Villa Juárez, Navolato.

El hallazgo se registró minutos antes de las 14:00 horas a la orilla de los carriles que conducen hacia el norte, a la altura del kilómetro 193 de la mencionada vía rápida.

La víctima, cuya identidad no ha sido establecida por las autoridades, fue encontrada en posición decúbito prono. De acuerdo con los informes periciales iniciales, el cuerpo tenía las manos sujetas hacia la espalda con cinta transparente y presentaba múltiples huellas de tortura en diversas extremidades.

A una distancia aproximada de 500 metros del cuerpo, pero sobre los carriles con dirección opuesta, fue localizada la cabeza del hombre, la cual le fue cercenada. En el sitio se detalló que el fallecido era de cabello negro y complexión con barba poblada.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el perímetro para preservar la escena. Posteriormente, personal de la dirección pericial llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento y traslado de los restos al Servicio Médico Forense.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
#Navolato
