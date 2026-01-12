$!Encuentran restos humanos en el Libramiento Culiacán-Mazatlán

Los restos de un hombre fueron localizados la tarde de este lunes 12 de enero sobre el Libramiento Culiacán-Mazatlán, en la zona limítrofe entre la sindicatura de Costa Rica y Villa Juárez, Navolato. El hallazgo se registró minutos antes de las 14:00 horas a la orilla de los carriles que conducen hacia el norte, a la altura del kilómetro 193 de la mencionada vía rápida.

La víctima, cuya identidad no ha sido establecida por las autoridades, fue encontrada en posición decúbito prono. De acuerdo con los informes periciales iniciales, el cuerpo tenía las manos sujetas hacia la espalda con cinta transparente y presentaba múltiples huellas de tortura en diversas extremidades.