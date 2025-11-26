$!Encuentran restos óseos calcinados en Huertos del Pedregal, en Culiacán

Restos óseos calcinados fueron localizados la mañana de este miércoles en las inmediaciones de Huertos del Pedregal, en la sindicatura de Culiacancito, municipio de Culiacán, como parte de una jornada de búsqueda en campo.

El hallazgo derivó del trabajo de activistas del Colectivo de Padres y Madres de Hijos Desaparecidos, en coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El reporte del descubrimiento se recibió poco después de las 10:00 horas. Tras confirmar que se trataba de indicios de restos humanos, se solicitó de inmediato la presencia de personal pericial de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes en el predio.