Encuentran sin vida a adulto mayor en predio agrícola en la sindicatura de San Rafael, Guasave

GUASAVE. _La mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 64 años a un costado de una parcela, en las inmediaciones de la comunidad de Los Tecitos, perteneciente a la comisaría de Palmarito de los Ángeles, en la sindicatura de San Rafael, en este municipio.

La víctima fue identificada en el lugar por un familiar como Fausto “N”.

De acuerdo con el reporte de las corporaciones de seguridad, fue su propio hermano quien realizó el hallazgo y solicitó auxilio al encontrarlo tendido boca arriba sobre el suelo. Según lo señalado, el adulto mayor había salido desde muy temprano con la intención de trabajar en las tierras de cultivo.

Tras recibirse el reporte a través del número de emergencias 911, elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio. Al brindarle la atención inicial, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se informó que la víctima no presentaba huellas de violencia visibles, por lo que se presume que pudo haber sufrido algún problema de salud, posiblemente un infarto. Sin embargo, será la necropsia de ley la que determine la causa precisa del fallecimiento.

El área fue acordonada por los agentes preventivos para permitir las diligencias del personal de la Policía de Investigación y de la Dirección General de Servicios Periciales, adscritos a la Vicefiscalía Región Guasave, quienes se encargaron de procesar la escena.

Finalmente, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a una funeraria de la cabecera municipal, donde se le practicará la necropsia correspondiente para establecer con precisión las causas de su muerte.