$!Encuentran sin vida a ‘El Lito’ Montiel, reconocido profesor y árbitro de Ahome

AHOME. _ Una profunda consternación embarga a la comunidad de San Miguel Zapotitlán municipio de Ahome tras confirmarse el deceso del profesor y reconocido árbitro de fútbol local, Jesús Manuel Montiel Urías, popularmente conocido como “El Lito”, quien fue localizado sin vida durante la mañana de este martes 11 de noviembre en el interior de su vivienda.

El hallazgo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Juricahui, a un costado del cerro, en la comunidad de Nuevos San Miguel. De acuerdo con los primeros reportes recabados, fueron familiares de la víctima quienes lo encontraron inconsciente en el suelo de la regadera del baño, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de las corporaciones de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al inmueble para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al examinar al docente confirmaron que ya no registraba signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acordonaron el perímetro para preservar la escena e informaron sobre lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado.

Minutos más tarde, personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar.

De manera preliminar se presume que el fallecimiento pudo registrarse por causas naturales relacionadas con un infarto. No obstante, el cuerpo fue trasladado a una casa funeraria en la ciudad de Los Mochis con el fin de realizarle la necropsia de ley que determine con precisión los motivos del deceso.

La noticia generó una oleada de manifestaciones de condolencia en redes sociales por parte de diversas organizaciones deportivas y sociales de la región, donde Jesús Manuel Montiel era ampliamente estimado por su trayectoria en los campos de juego.