Encuentran sin vida a interno del Penal de Aguaruto, Culiacán

Un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles, sin que hasta el momento las autoridades hayan determinado las causas exactas de su deceso.

La persona privada de la libertad fue identificada como Álvaro “N”.

Información extraoficial indica que el hallazgo se registró aproximadamente a las 8:00 horas dentro del módulo 14. Fue durante el pase de lista matutino cuando el personal de custodia notó que el reo no respondía al llamado. Tras una verificación, confirmaron que no presentaba signos vitales.

Ante el suceso, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que den inicio con las diligencias correspondientes, mismas que incluyen el levantamiento del cuerpo y el inicio de la necropsia de ley para establecer la causa real del fallecimiento.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha mantenido hermetismo y no ha emitido información oficial sobre lo ocurrido dentro del centro penitenciario.