$!Encuentran sin vida a pescador desaparecido en el Río Presidio

MAZATLÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre que había salido a realizar actividades de pesca a las orillas del Río Presidio la tarde del domingo fue localizado este lunes por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:00 horas en la zona de extracción de material conocida como las cribas, luego de que familiares de la víctima reportaran su desaparición.

La persona fallecida fue identificada como Mauricio “N”, de 32 años de edad, con domicilio en Villa Unión.