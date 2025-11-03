$!Encuentran sin vida a pescador desaparecido en el Río Presidio

MAZATLÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre que había salido a realizar actividades de pesca a las orillas del Río Presidio la tarde del domingo fue localizado este lunes por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal.
El hallazgo se registró alrededor de las 11:00 horas en la zona de extracción de material conocida como las cribas, luego de que familiares de la víctima reportaran su desaparición.
La persona fallecida fue identificada como Mauricio “N”, de 32 años de edad, con domicilio en Villa Unión.
Familiares de Mauricio avisaron a las autoridades tras acudir al río por la mañana. Al no regresar a casa, fueron a buscarlo y encontraron su motocicleta y otras pertenencias cerca de la orilla.
De inmediato, se activó el protocolo de búsqueda y rescate. Buzos del Escuadrón de Salvamento Acuático se movilizaron en una lancha y comenzaron a sumergirse en las profundas fosas del cauce.
Minutos más tarde, los rescatistas lograron ubicar y recuperar el cuerpo, el cual se encontraba completamente sumergido y enredado en un chinchorro, un tipo de arte de pesca.
Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.