Encuentran sin vida a presidente del Módulo de Riego Taxtes en El Fuerte

EL FUERTE. _ El recientemente electo presidente del Módulo de Riego Taxtes, Francisco Galaviz, fue asesinado a balazos y su cuerpo fue localizado dentro de una camioneta Toyota Tacoma gris, en las inmediaciones de la comunidad de El Alhuate, en el municipio de El Fuerte.

La víctima, había sido elegida el pasado 6 de junio para encabezar el módulo durante el periodo 2025–2028, dentro de la Asociación de Usuarios y Productores Agrícolas Taxtes.

El hallazgo se reportó la mañana de este miércoles 27 de agosto, cuando una llamada al 911 alertó sobre un hombre sin vida dentro de una camioneta estacionada a un costado de la carretera estatal Libramiento Oriente–Taxtes.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que el cuerpo presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza. Peritos forenses procesaron la escena y personal del área de homicidios inició las investigaciones correspondientes.