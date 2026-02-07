$!Encuentran sin vida a un adulto mayor en casa provisional en el sector Versalles de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Bajo la sombra del patio de una vivienda construida con materiales rústicos, la muerte sorprendió a un adulto mayor durante la mañana de este sábado en las inmediaciones del Fraccionamiento Versalles, justo por el Bulevar Macario Gaxiola y Cerro de la Memoria.

El hallazgo se reportó a los números de emergencia 911 poco antes de las 11:00 horas. Fueron vecinos y transeúntes quienes notaron que el hombre se encontraba inmóvil bajo la sombra de una vivienda construida con materiales rústicos al aire libre, a un costado de una gasera.

Al sitio, arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes intentaron brindarle los primeros auxilios, pero nada pudieron hacer al confirmar que la persona se encontraba sin signos vitales.