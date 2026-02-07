$!Encuentran sin vida a un adulto mayor en casa provisional en el sector Versalles de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Bajo la sombra del patio de una vivienda construida con materiales rústicos, la muerte sorprendió a un adulto mayor durante la mañana de este sábado en las inmediaciones del Fraccionamiento Versalles, justo por el Bulevar Macario Gaxiola y Cerro de la Memoria.
El hallazgo se reportó a los números de emergencia 911 poco antes de las 11:00 horas. Fueron vecinos y transeúntes quienes notaron que el hombre se encontraba inmóvil bajo la sombra de una vivienda construida con materiales rústicos al aire libre, a un costado de una gasera.
Al sitio, arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes intentaron brindarle los primeros auxilios, pero nada pudieron hacer al confirmar que la persona se encontraba sin signos vitales.
La víctima fue identificada en el lugar como Juan “N”, una persona de la tercera edad originaria de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, quien residía en esa pequeña construcción de madera y lámina.
Los primeros peritajes y la valoración de los socorristas sugieren que “Don Juan” sufrió un probable infarto fulminante, quedando inerte en la misma posición en la que descansaba. No se encontraron indicios de violencia en la escena.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana delimitaron el área con cinta amarilla, restringiendo el paso peatonal para no entorpecer los trabajos de los investigadores de la Vicefiscalía Regional Zona Norte.
Personal de Servicios Periciales procesó el lugar y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley correspondientes y determinar de manera oficial las causas del deceso y donde posteriormente se entregaran los restos a sus familiares.