$!Encuentran sin vida a una mujer dentro de una vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue localizada sin vida la mañana de este martes al interior de un domicilio de la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán.
La víctima permanece sin identificar y, hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ocurrieron los hechos.
De manera preliminar se indicó que el cuerpo presentaba impactos de bala, aunque serán las investigaciones las que determinen las circunstancias en las que perdió la vida.
De acuerdo con información preliminar, el hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada por la calle Buenaventura, entre La Fortuna y Avenida de la Alegría, cerca de las instalaciones de la Universidad de Occidente.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, quienes ingresaron al domicilio y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
El lugar fue asegurado por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Personal de la Policía de Investigación se encargará de recabar evidencias y testimonios para establecer qué ocurrió.
Una vez concluidos los trabajos periciales, se solicitará la intervención del Servicio Médico Forense (Semefo) para trasladar el cuerpo y continuar con los estudios que permitan establecer su identidad y las causas de muerte.
Con este asesinato suman cuatro mujeres asesinadas en Culiacán durante septiembre. En Sinaloa, el registro asciende a 17 mujeres víctimas de homicidio hasta el 15 de septiembre, de las cuales siete corresponden a Mazatlán, seis a Escuinapa y cuatro a Culiacán.