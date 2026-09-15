$!Encuentran sin vida a una mujer dentro de una vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue localizada sin vida la mañana de este martes al interior de un domicilio de la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán.

La víctima permanece sin identificar y, hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ocurrieron los hechos.

De manera preliminar se indicó que el cuerpo presentaba impactos de bala, aunque serán las investigaciones las que determinen las circunstancias en las que perdió la vida.