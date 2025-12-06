$!Encuentran sin vida a vigilante en un cárcamo de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este sábado en la colonia Texas, lo que generó una movilización por parte de los cuerpos de emergencia y seguridad en el sector sur poniente de Los Mochis. El occiso fue identificado de manera extraoficial como José Fernando “N”, originario de Culiacán, pero con residencia temporal en esta ciudad por motivos laborales, quien se desempeñaba como vigilante en un cárcamo. El reporte se generó alrededor de las 18:00 horas, cuando compañeros de trabajo de la víctima arribaron a las instalaciones del cárcamo de rebombeo situado en la intersección de la calle División del Norte y el bulevar Antonio Rosales, punto que divide al fraccionamiento San Fernando de la colonia Texas.

De acuerdo con la información, la alerta se dio debido a que el trabajador no respondía a las llamadas telefónicas. Fueron los mismos compañeros quienes arribaron al lugar y observaron que el vehículo del velador se encontraba estacionado dentro del predio. Uno de ellos saltó la cerca perimetral para investigar y encontró a José Fernando inconsciente dentro del cuarto de máquinas. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, como primeros respondientes. Fue necesario romper el candado del acceso principal para permitir el ingreso de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales y presentaba rigidez, indicativo de que tenía varias horas de haber fallecido.