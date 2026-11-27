AHOME. _ El hallazgo de un automóvil consumido por el fuego y con los restos de una persona en su interior movilizó a corporaciones policiales y personal investigador hacia un predio agrícola ubicado en las inmediaciones del ejido 1 de Mayo, en el municipio de Ahome. El reporte se originó cuando trabajadores del campo que se encontraban en el sector advirtieron la presencia de la unidad siniestrada. Al acercarse para observar el vehículo, descubrieron que en su interior yacía un cuerpo sin vida, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Agentes de la Policía Municipal de Ahome y elementos de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar y, tras corroborar el hecho, aseguraron y resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las primeras actuaciones. Posteriormente, arribó personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Norte, acompañado de efectivos de la Policía de Investigación, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación que permita esclarecer lo ocurrido.

Debido al avanzado estado de calcinación que presentaban los restos humanos, en el sitio resultó imposible establecer si corresponden a un hombre o a una mujer, así como determinar su identidad. Una vez concluidas las diligencias en el predio, personal de una casa funeraria trasladó los restos a sus instalaciones para realizar los estudios periciales correspondientes con fines de identificación.