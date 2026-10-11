$!Encuentran un cuerpo envuelto en plástico cerca de La Costerita, en Navolato

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona fue encontrado envuelto en plástico negro y transparente a la orilla de la curva que conecta la autopista Benito Juárez, La Costerita, con la carretera vieja hacia Navolato.
Automovilistas informaron a las autoridades de seguridad alrededor de las 11:00 horas de este 11 de octubre acerca del hallazgo, en las inmediaciones de La Curva, en San Pedro.
El cadáver fue localizado entre la vegetación junto a un poste con cableado eléctrico.
Debido a las condiciones en que fue descubierto, las autoridades no determinaron si el cuerpo tenía heridas de bala o arma blanca.
El acceso a la curva que conecta la autopista con la carretera fue cerrado por elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal de Navolato, para que posteriormente agentes de Fiscalía General del Estado de expligencias correspondientes