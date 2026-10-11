$!Encuentran un cuerpo envuelto en plástico cerca de La Costerita, en Navolato

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona fue encontrado envuelto en plástico negro y transparente a la orilla de la curva que conecta la autopista Benito Juárez, La Costerita, con la carretera vieja hacia Navolato.

Automovilistas informaron a las autoridades de seguridad alrededor de las 11:00 horas de este 11 de octubre acerca del hallazgo, en las inmediaciones de La Curva, en San Pedro.