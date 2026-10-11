Seguridad
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Violencia

Encuentran un cuerpo envuelto en plástico cerca de La Costerita, en Navolato

El cadáver fue localizado entre la vegetación, cerca de la curva que conecta la autopista Benito Juárez con la carretera vieja a Navolato
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/10/2026 12:32
11/10/2026 12:32

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona fue encontrado envuelto en plástico negro y transparente a la orilla de la curva que conecta la autopista Benito Juárez, La Costerita, con la carretera vieja hacia Navolato.

Automovilistas informaron a las autoridades de seguridad alrededor de las 11:00 horas de este 11 de octubre acerca del hallazgo, en las inmediaciones de La Curva, en San Pedro.

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El cadáver fue localizado entre la vegetación junto a un poste con cableado eléctrico.

Debido a las condiciones en que fue descubierto, las autoridades no determinaron si el cuerpo tenía heridas de bala o arma blanca.

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El acceso a la curva que conecta la autopista con la carretera fue cerrado por elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal de Navolato, para que posteriormente agentes de Fiscalía General del Estado de expligencias correspondientes

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