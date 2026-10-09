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Violencia

Encuentran un hombre asesinado a balazos a unos metros del malecón de Mazatlán

La víctima fue localizada en la banqueta de una tienda de conveniencia, en la esquina de la Avenida Cruz Lizárraga y Calle Río San Lorenzo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/10/2026 09:05
09/10/2026 09:05

Un hombre fue hallado muerto en la banqueta de una tienda de conveniencia en la Colonia Palos Prietos, de Mazatlán, a menos de una cuadra del malecón.

El hallazgo se registró a las 7:25 horas cuando se reportó que una persona muerta por arma de fuego estaba en la banqueta del establecimiento comercial ubicado en la esquina de la Avenida Cruz Lizárraga y la Calle Río San Lorenzo.

$!Encuentran un hombre asesinado a balazos a unos metros del malecón de Mazatlán

El cuerpo estaba tirado en la banqueta del costado del local, exactamente sobre la Calle Río San Lorenzo, a metros de la esquina con la Avenida del Mar.

Al lugar acudió personal militar y una unidad de Bomberos Veteranos.

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