$!Encuentran un hombre asesinado a balazos a unos metros del malecón de Mazatlán

Un hombre fue hallado muerto en la banqueta de una tienda de conveniencia en la Colonia Palos Prietos, de Mazatlán, a menos de una cuadra del malecón.

El hallazgo se registró a las 7:25 horas cuando se reportó que una persona muerta por arma de fuego estaba en la banqueta del establecimiento comercial ubicado en la esquina de la Avenida Cruz Lizárraga y la Calle Río San Lorenzo.