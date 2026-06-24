Enfermero es asesinado a balazos en Culiacán, había sido detenido días antes por presunto robo de medicamentos

CULIACÁN. _ Como Abel Elías “N”, de oficio enfermero, fue identificado el hombre que perdió la vida tras ser atacado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Antonio Rosales, en Culiacán, a unos metros de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El hecho se registró alrededor de las 14:45 horas, cuando al número de emergencias 911 se reportó a una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en el cruce de las calles Río Petatlán y Tepuche, a una cuadra al sur del estadio de béisbol y a corta distancia de una unidad médica.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el trabajador de la salud se encontraba presuntamente en un establecimiento de comida cercano cuando fue interceptado por civiles armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Al sitio acudieron corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes localizaron al hombre tendido sobre la banqueta, con múltiples impactos de bala y sin signos vitales. En el momento de la agresión, vestía su uniforme laboral de color blanco.
La zona fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos encontrados en el área.
De manera preliminar, se informó que la víctima había sido detenida días antes por autoridades federales por su presunta participación en el robo de medicamentos. Las investigaciones continúan para determinar si dicho antecedente pudiera estar relacionado con el ataque registrado.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley.