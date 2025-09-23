$!Enfrentamiento armado deja camioneta baleada frente a Clínica del Bienestar en Culiacán

CULIACÁN._ Un enfrentamiento entre civiles armados dejó como saldo una camioneta baleada frente a la Clínica del Bienestar, en la colonia Antonio Rosales de Culiacán, la tarde de este martes alrededor de las 19:00 horas.

Testigos indicaron que un grupo de hombres abrió fuego contra los ocupantes de una camioneta Hyundai Tucson gris oscuro, modelo reciente. La unidad presentó múltiples impactos de bala en la carrocería y el cristal del lado del conductor, quedando abandonada frente a las instalaciones del IMSS Bienestar, a espaldas del estadio de los Tomateros y a pocos metros del área de urgencias del Hospital Regional No. 1 del IMSS.