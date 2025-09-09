$!Enfrentamiento armado en Culiacán deja casa asegurada frente a secundaria Antonio Nakayama

CULIACÁN. _ Un enfrentamiento entre grupos armados del crimen organizado derivó en el aseguramiento de un domicilio y armamento frente a la escuela secundaria Antonio Nakayama Arce, en la colonia Emiliano Zapata, al oriente de Culiacán.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar tras recibir el reporte de disparos y localizaron un inmueble con impactos de bala en el portón y varias armas visibles en la entrada principal. La vivienda, presuntamente abandonada desde hace meses, se ubica en la esquina de la avenida José Valdez y la calle Plan de Agua Prieta.