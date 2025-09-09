$!Enfrentamiento armado en Culiacán deja casa asegurada frente a secundaria Antonio Nakayama

CULIACÁN. _ Un enfrentamiento entre grupos armados del crimen organizado derivó en el aseguramiento de un domicilio y armamento frente a la escuela secundaria Antonio Nakayama Arce, en la colonia Emiliano Zapata, al oriente de Culiacán.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar tras recibir el reporte de disparos y localizaron un inmueble con impactos de bala en el portón y varias armas visibles en la entrada principal. La vivienda, presuntamente abandonada desde hace meses, se ubica en la esquina de la avenida José Valdez y la calle Plan de Agua Prieta.
Los militares aseguraron la zona y restringieron el paso frente al plantel educativo, mientras cubrían parte del armamento con impermeables. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la cantidad ni el tipo de armas aseguradas.
El inmueble quedó bajo resguardo en espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado realicen las diligencias correspondientes.