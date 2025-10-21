$!Enfrentamiento armado en Culiacán deja dos muertos y tres heridos en la salida norte

CULIACÁN._ Un enfrentamiento armado registrado la noche de este martes 21 de octubre en la salida norte de Culiacán dejó como saldo dos hombres muertos y tres personas heridas, quienes ya reciben atención médica.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que las víctimas fatales fueron localizadas en inmediaciones de una conocida plaza comercial, mientras que en la misma zona se registraron heridas otras tres personas.
El ataque ocurrió sobre el bulevar Mario López Valdez, a la altura de los fraccionamientos Rancho Contento, Espacios Barcelona y Universidad 94, generando una rápida movilización de corporaciones policiales y militares.
De acuerdo con los reportes, sobre la avenida Mario López Valdez y el bulevar Elbert fue localizado un vehículo Volkswagen gris con impactos de bala, desde el cual se reportó a una persona lesionada.
Metros más adelante, en la misma vialidad, las autoridades encontraron un segundo automóvil con los cuerpos de dos hombres sin vida en su interior, junto con equipo táctico, presuntamente perteneciente a las víctimas.
Durante el intercambio de disparos, una camioneta ajena al hecho resultó dañada sobre la vialidad.
La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.