$!Enfrentamiento armado en Culiacán deja dos muertos y tres heridos en la salida norte

CULIACÁN._ Un enfrentamiento armado registrado la noche de este martes 21 de octubre en la salida norte de Culiacán dejó como saldo dos hombres muertos y tres personas heridas, quienes ya reciben atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que las víctimas fatales fueron localizadas en inmediaciones de una conocida plaza comercial, mientras que en la misma zona se registraron heridas otras tres personas.

El ataque ocurrió sobre el bulevar Mario López Valdez, a la altura de los fraccionamientos Rancho Contento, Espacios Barcelona y Universidad 94, generando una rápida movilización de corporaciones policiales y militares.