$!Enfrentamiento armado en Mazatlán: dejan vehículo calcinado y dos explosivos presuntamente lanzados desde un dron en La Cofradía

MAZATLÁN. _ Un vehículo calcinado, más de un centenar de casquillos percutidos de arma larga y dos artefactos explosivos presuntamente lanzados desde un dron fueron localizados durante la madrugada de este jueves en las inmediaciones de la comunidad de La Cofradía, en el municipio de Mazatlán.

El hallazgo se registró sobre la brecha que conduce hacia la sindicatura de Siqueros, en la carretera estatal Vainilla-El Recodo, luego de que pobladores de la zona alertaran a las corporaciones sobre ráfagas de disparo prolongadas cerca de las 01:30 horas de este jueves 20 de agosto.