$!Enfrentamiento armado en Mazatlán: dejan vehículo calcinado y dos explosivos presuntamente lanzados desde un dron en La Cofradía

MAZATLÁN. _ Un vehículo calcinado, más de un centenar de casquillos percutidos de arma larga y dos artefactos explosivos presuntamente lanzados desde un dron fueron localizados durante la madrugada de este jueves en las inmediaciones de la comunidad de La Cofradía, en el municipio de Mazatlán.
El hallazgo se registró sobre la brecha que conduce hacia la sindicatura de Siqueros, en la carretera estatal Vainilla-El Recodo, luego de que pobladores de la zona alertaran a las corporaciones sobre ráfagas de disparo prolongadas cerca de las 01:30 horas de este jueves 20 de agosto.
Al arribar al sitio, elementos de seguridad ubicaron un vehículo tipo Jeep destruido por el fuego. A unos metros de la unidad incinerada, los agentes encontraron esparcidos decenas de casquillos de grueso calibre, así como dos dispositivos explosivos intactos que, de acuerdo con las primeras indicios recopilados en la escena, habrían sido arrojados desde una aeronave no tripulada.
La zona fue resguardada por las autoridades correspondientes para llevar a cabo el procesamiento del área, asegurar la evidencia balística y neutralizar los artefactos explosivos bajo los protocolos de seguridad.
Hasta el momento no se había observado presencia de autoridades en el punto para resguardar la escena. Aunque elementos militares fueron vistos transitando por la zona con dirección hacia El Recodo, no descendieron de sus unidades para realizar el acordonamiento del lugar.
La falta de resguardo dejó expuestos los indicios localizados en la brecha, mientras se esperaba el arribo de las autoridades correspondientes para procesar la escena, levantar la evidencia balística y determinar las características y procedencia de los artefactos explosivos.