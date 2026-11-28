MAZATLÁN._ Un enfrentamiento entre civiles armados provocó pánico entre los usuarios de la autopista Durango-Mazatlán, a la altura de Concordia.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 20:00 horas del viernes 27 de noviembre y se prolongaron por casi media hora, lo que generó temor entre conductores y pasajeros que transitaban por la zona.

La caseta de cobro a la altura de Mesillas se mantuvo abierta y se permitía el paso opcional a los usuarios, que, al escuchar el intercambio de disparos, la mayoría prefirió esperar en la zona de la caseta, donde se formó una larga fila de transportes de carga.

Una tienda de conveniencia, ubicada en el área de descanso a la altura del kilómetro 213, resultó con daños en la fachada por proyectiles de arma de fuego.

Hasta las 23:00 horas del viernes, Caminos y Puentes Federales informó que la caseta de cobro Mesillas permanecía cerrada por atención a un incidente, pero el aviso no indica la causa.