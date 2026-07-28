$!Enfrentamiento con 2 abatidos en Mazatlán fue por captura de ‘El 20’

El tiroteo entre elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles armados registrado este martes en Mazatlán, fue parte del operativo en el que fue capturado Adrián Antonio Pérez Avendaño, alias “El 20” y/o “General”, jefe regional del Cártel del Pacífico.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), confirmó durante la noche de este 28 de julio que el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y PEP, a través de inteligencia, localizaron a una célula delictiva en San Francisquito, ligadas a “El 20”.

Los sujetos, a bordo de una camioneta tipo SUV color negra, dispararon contra las autoridades al ver su aproximación, lo cual desató la balacera.

Como consecuencia del intercambio de disparos, la camioneta cayó a un arroyo y un civil perdió la vida en el lugar; un segundo sujeto murió en medio de su traslado hacia un hospital.

Una tercera persona resultó herida y fue llevada a recibir atención médica, en calidad de detenido.

Como parte de la escena del acontecimiento, fue asegurada una camioneta Volkswagen Tiguan, modelo 2026 color negro, con placas sobrepuestas y con reporte de robo vigente.