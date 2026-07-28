$!Enfrentamiento con 2 abatidos en Mazatlán fue por captura de ‘El 20’

El tiroteo entre elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles armados registrado este martes en Mazatlán, fue parte del operativo en el que fue capturado Adrián Antonio Pérez Avendaño, alias “El 20” y/o “General”, jefe regional del Cártel del Pacífico.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), confirmó durante la noche de este 28 de julio que el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y PEP, a través de inteligencia, localizaron a una célula delictiva en San Francisquito, ligadas a “El 20”.
Los sujetos, a bordo de una camioneta tipo SUV color negra, dispararon contra las autoridades al ver su aproximación, lo cual desató la balacera.
Como consecuencia del intercambio de disparos, la camioneta cayó a un arroyo y un civil perdió la vida en el lugar; un segundo sujeto murió en medio de su traslado hacia un hospital.
Una tercera persona resultó herida y fue llevada a recibir atención médica, en calidad de detenido.
Como parte de la escena del acontecimiento, fue asegurada una camioneta Volkswagen Tiguan, modelo 2026 color negro, con placas sobrepuestas y con reporte de robo vigente.
Asimismo, incautaron cinco armas largas, dos armas cortas, 27 cargadores para arma larga, cinco cargadores para arma corta, 780 cartuchos útiles para arma larga, 50 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y cuatro chalecos tácticos.
Posteriormente, el civil detenido, las armas, municiones, cargadores, equipo táctico y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.