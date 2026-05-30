$!Enfrentamiento de la Guardia Nacional y civiles deja dos detenidos en Culiacán

CULIACÁN._ Dos civiles detenidos, un vehículo asegurado y dos patrullas de la Guardia Nacional siniestradas, dejó una persecución y enfrentamiento entre dicha corporación y civiles armados en el sector oriente de Culiacán. Los hechos fueron reportados a los números de emergencia cerca de las 17:30 horas de este sábado, sobre detonaciones de arma de fuego en distintas calles del fraccionamiento Los Ángeles.









Esto derivó un intenso dispositivo de seguridad de diversas corporaciones federales y la Policía Estatal Preventiva, con el sobrevuelo de un helicóptero artillado de las Fuerzas Armadas. En la calle Santa Elvira, frente a un parque comunitario, agentes policiales detuvieron a uno de los presuntos implicados en la persecución; el otro sujeto fue arrestado entre una zona de departamentos.





Como evidencias de lo ocurrido, sobre la calle Palo Alto, entre Covina y Laguna, quedó un vehículo sedán Nissan gris asegurado, en el cual se trasladaban los sospechosos. A una calle de distancia, por la calle Torrance, dos patrullas de la Guardia Nacional sufrieron un siniestro vial, que dejó daños materiales en las unidades.

En las inmediaciones del sitio pudo observarse la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, sin embargo, no se han confirmado si hubo agentes lesionados. La zona quedó acordonada por corporaciones federales, a la espera de que oficiales ministeriales recaben los indicios del enfrentamiento.