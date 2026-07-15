$!Enfrentamiento deja un presunto agresor abatido y un efectivo naval herido en Culiacán

Un enfrentamiento entre un grupo de civiles armados y elementos de la Secretaría de Marina dejó como saldo preliminar un presunto agresor detenido y herido, así como un elemento naval lesionado, la tarde de este miércoles 15 de julio en las inmediaciones del Campo El Diez, al sur de Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:50 horas, cuando personal de la Marina fue agredido por sujetos armados. Tras el ataque, los elementos solicitaron apoyo, por lo que se desplegó un operativo en el que participaron efectivos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva.







Durante el enfrentamiento también se registró un intenso sobrevuelo de un helicóptero de la Secretaría de Marina, el cual realizó recorridos a baja altura sobre un canal de riego y distintos puntos de la comunidad como parte de las acciones de búsqueda y vigilancia. Las autoridades aseguraron un perímetro sobre la calle Cuarta, donde quedó una motocicleta roja con negro abandonada. En ese mismo punto también permanecía un fusil tirado sobre el suelo, el cual, de manera preliminar, se presume pertenecía a uno de los agresores que participaron en el enfrentamiento.



