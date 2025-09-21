$!Enfrentamiento deja una persona sin vida, dos detenidos y armas aseguradas, en Culiacán

Un enfrentamiento entre civiles armados y militares dejó el saldo de una persona sin vida, dos detenidos y aseguramiento de un vehículo y armas en el fraccionamiento Camino del Real, al oriente de Culiacán. Según informes, un reporte anónimo sobre una privación de libertad fue lo que movilizó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Refieren que la víctima se encontraba incautada en un domicilio dónde habitaban civiles armados. El personal militar se movilizó hacia la vivienda y al ingresar fueron recibidos a balazos por sujetos armados, desatándose un enfrentamiento a tiros a plena luz del día, alrededor de las 12:00 horas de este domingo 21 de septiembre.







Dentro de ese domicilio terminó perdiendo la vida una persona, sin embargo se desconoce si se trata de uno de los gatilleros o del individuo que estaba privado de libertad. En tanto, dos de los civiles que protagonizaron el intercambio de tiros abordaron una unidad Toyota Corola, de color arena, para emprender la huida del sitio, no obstante se desató una persecución que culminó frente a un parque de la del fraccionamiento, luego de que los civiles estrellaron su vehículo contra un camión urbano que estaba aparcado en la zona. Tras el choque, uno de los sujetos salió corriendo del automóvil mientras portaba un fusil consigo, sin embargo fue capturado calles más adelante y se reporta qué resultó lesionado luego de recibir algunos disparos de arma de fuego. El otro detenido quedó dentro del vehículo siniestrado, el cual quedó con fuertes golpes en la parte frontal de la carrocería, prácticamente quedando en pérdida total.



