Enfrentamiento del GOES en Culiacán deja 2 policías heridos y 3 detenidos

Un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Policía Estatal de Sinaloa con un grupo armado dejó como saldo a dos oficiales heridos, así como tres civiles detenidos y también heridos, durante la madrugada de este jueves en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, confirmó que agentes adscritos al Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa habrían sido agredidos en el Fraccionamiento Villas del Cedro, lo cual desató el tiroteo.

De acuerdo con el comunicado, los oficiales atendieron un reporte de presencia de personas armadas en una casa de este sector, y al llegar, fueron atacados.