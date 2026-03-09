$!Enfrentamiento en Concordia deja un detenido y arsenal asegurado por el Ejército

CONCORDIA. _ Un hombre lesionado y detenido, así como el aseguramiento de un arsenal y equipo táctico, fue el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en la zona serrana de Concordia.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el hecho ocurrió mientras el personal castrense realizaba reconocimientos terrestres en el poblado La Capilla del Taxte. En el lugar, los militares ubicaron un área habilitada como campamento, presuntamente utilizada por integrantes de la delincuencia organizada.
Al ampliar el despliegue en la zona, los uniformados fueron agredidos por personas armadas, acción que fue repelida por la autoridad. Tras el intercambio de disparos, se logró la detención de un civil, quien resultó herido y recibió atención médica inmediata.
En el sitio se aseguraron tres armas largas, 37 cargadores, aproximadamente mil 16 cartuchos, seis chalecos tácticos y 10 placas balísticas. Tanto el detenido como el equipo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes.