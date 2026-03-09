$!Enfrentamiento en Concordia deja un detenido y arsenal asegurado por el Ejército

CONCORDIA. _ Un hombre lesionado y detenido, así como el aseguramiento de un arsenal y equipo táctico, fue el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en la zona serrana de Concordia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el hecho ocurrió mientras el personal castrense realizaba reconocimientos terrestres en el poblado La Capilla del Taxte. En el lugar, los militares ubicaron un área habilitada como campamento, presuntamente utilizada por integrantes de la delincuencia organizada.