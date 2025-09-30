$!Enfrentamiento en Culiacán deja un muerto tras operativo militar en La Guamuchilera

CULIACÁN. _ Un operativo militar desplegado la noche del lunes en comunidades de la zona sur de Culiacán derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo un hombre sin vida, así como el aseguramiento de vehículos y armamento.

La acción inició en las comunidades de Las Tapias y Alcoyonqui, y se extendió hasta La Guamuchilera, donde se registró la confrontación, presuntamente frente a una escuela secundaria del poblado.