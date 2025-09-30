Seguridad
Enfrentamiento en Culiacán deja un muerto tras operativo militar en La Guamuchilera

Un despliegue del Ejército en comunidades del sur de Culiacán terminó en un enfrentamiento armado.Un hombre falleció y se aseguraron vehículos y armas en el lugar de los hechos
Noroeste Redacción
30/09/2025 07:32
CULIACÁN. _ Un operativo militar desplegado la noche del lunes en comunidades de la zona sur de Culiacán derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo un hombre sin vida, así como el aseguramiento de vehículos y armamento.

La acción inició en las comunidades de Las Tapias y Alcoyonqui, y se extendió hasta La Guamuchilera, donde se registró la confrontación, presuntamente frente a una escuela secundaria del poblado.

Durante el operativo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron varias unidades y armas de fuego. En una de ellas fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada hasta el momento.

