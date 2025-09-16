$!Enfrentamiento en Culiacancito: un muerto, ocho detenidos y arsenal asegurado

CULIACÁN. _ Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y civiles armados en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán, dejó como saldo un presunto agresor abatido, ocho personas detenidas, así como el aseguramiento de armas y vehículos. Los hechos ocurrieron la noche del lunes 15 de septiembre, tras múltiples reportes ciudadanos al número de emergencias 911 que alertaban sobre la presencia de hombres armados a bordo de varias camionetas, circulando por calles de la comunidad. De acuerdo con los testimonios, los sujetos dispararon contra fachadas de viviendas y, en la colonia Tierra Blanca, irrumpieron en domicilios particulares exigiendo a sus ocupantes que los abandonaran.

Ante esta situación, personal de la Marina se desplegó en la zona, donde se registró un enfrentamiento armado con los presuntos delincuentes. Durante el intercambio de disparos, uno de los agresores fue abatido y ocho más fueron detenidos. En el lugar también se aseguraron armas de fuego de distintos calibres, así como vehículos, principalmente camionetas tipo pick-up y sedanes, utilizados por los sospechosos para movilizarse. Horas más tarde, alrededor de las 3:00 de la madrugada, se reportaron nuevas detonaciones en la sindicatura de El Tamarindo. Aunque no se ha confirmado si estos hechos guardan relación con los ocurridos en Culiacancito, las autoridades desplegaron operativos en la zona.

Durante uno de estos despliegues, en la carretera que conecta Estación Rosales con El Tamarindo, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron dos camionetas blindadas abandonadas. La primera unidad, una Suburban de color negro, estaba acondicionada para el transporte de armamento de alto calibre. En su interior se localizaron armas largas y, en la parte superior, aditamentos para armamento pesado. Cerca del vehículo, en una zona de maleza, se halló material explosivo.

La segunda unidad, una Tahoe gris también blindada, presentaba impactos visibles y estaba empotrada fuera del camino. Ambas unidades fueron aseguradas por personal militar, que estableció un perímetro de seguridad en el área. La tercera unidad, una Honda HR-V blanca, mostraba cristales rotos, daños en la carrocería y llantas ponchadas; además, tenía un compartimiento adaptado presuntamente para lanzar poncha llantas.