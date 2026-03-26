Enfrentamiento en Dautillos, Navolato, deja un civil abatido; Marina despliega operativo

NAVOLATO. _ La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó este jueves un amplio despliegue operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina en la localidad de Dautillos, municipio de Navolato, luego de que personal naval fuera agredido por civiles armados.

De acuerdo con la información oficial, las fuerzas federales repelieron el ataque, con un saldo preliminar de un presunto agresor abatido.

Tras el enfrentamiento, se activó un operativo de búsqueda en la zona con apoyo del Grupo Interinstitucional, con el objetivo de ubicar al resto de los responsables.

La presencia de fuerzas de seguridad se mantiene en el área, donde se han reforzado las acciones de vigilancia y control para restablecer el orden.

La dependencia estatal exhortó a la población a permanecer en resguardo y atender las indicaciones oficiales mientras continúan las acciones operativas.