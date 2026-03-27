Enfrentamiento en Dautillos, Navolato también deja marino herido: SSPE

Un civil abatido y un elemento de la Secretaría de Marina herido fue el saldo de un enfrentamiento armado registrado este jueves, en la comunidad pesquera de Dautillos, en el municipio de Navolato, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé López Téllez. De acuerdo con el funcionario, el operativo se originó a partir de trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de personas armadas en un domicilio.

“Hubo una persona civil reducida y un elemento de marina que está herido”, explicó. “... [El hecho derivó] por trabajos de inteligencia se van ubicando ciertas ubicaciones o denuncias precisamente de la gente y habían denunciado que había gente armada en ese domicilio. Entonces va la Secretaría de Marina y pues son recibidos a disparos de arma”, señaló.

Tras los hechos, López Téllez aseguró que la situación está controlada. “Ya está controlada, ya está controlada la situación”.

En el lugar, Noroeste documentó diversos daños materiales en viviendas, con fachadas, puertas y ventanas que presentan impactos de arma de fuego. También se observó un domicilio con la puerta destruida, presuntamente tras la detonación de un artefacto explosivo.

Dentro de un inmueble quedó una camioneta Toyota Tacoma con múltiples impactos de bala. Además, habitantes del sector señalaron que varias familias han tenido que abandonar sus casas, ya que no se les permite regresar debido a las condiciones de seguridad.