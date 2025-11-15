$!Enfrentamiento en El Guasimal deja 5 personas muertas y 9 detenidos

CULIACÁN._ Un enfrentamiento entre grupos de civiles armados en la comunidad El Guasimal, en la zona oriente de Culiacán, dejó como saldo a cinco personas muertas y nueve presuntos delincuentes detenidos.
Durante la tarde de este sábado 15 de noviembre, ciudadanos reportaron una balacera en la localidad perteneciente a la sindicatura de Imala, lo que provocó un operativo por tierra y aire de la Policía Estatal, junto con Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
Durante el despliegue incluso participó un helicóptero de las Fuerzas Armadas.
Al llegar a la zona, las autoridades encontraron dos vehículos con las puertas abiertas, en el cual yacían cuatro personas muertas, mientras que al ampliar el rastreo del sitio localizaron a una más asesinada.
Todos los cuerpos portaban armas largas y presuntamente fueron resultado del enfrentamiento entre civiles.
Después de eso, las corporaciones localizaron y detuvieron a otras nueve personas armadas.
También se aseguró una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 44 milímetros, una ametralladora Ordinance calibre 7.62 x 51 milímetros, 21 armas largas, 48 cargadores calibre 5.56 x 45 milímetros, 106 cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador de disco, 18 chalecos balísticos, mil 150 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros, 2 mil 50 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, así como tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal.
Los civiles y los demás objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de realizar las investigaciones pertinentes.