$!Enfrentamiento en El Guasimal deja 5 personas muertas y 9 detenidos

CULIACÁN._ Un enfrentamiento entre grupos de civiles armados en la comunidad El Guasimal, en la zona oriente de Culiacán, dejó como saldo a cinco personas muertas y nueve presuntos delincuentes detenidos.

Durante la tarde de este sábado 15 de noviembre, ciudadanos reportaron una balacera en la localidad perteneciente a la sindicatura de Imala, lo que provocó un operativo por tierra y aire de la Policía Estatal, junto con Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Durante el despliegue incluso participó un helicóptero de las Fuerzas Armadas.

Al llegar a la zona, las autoridades encontraron dos vehículos con las puertas abiertas, en el cual yacían cuatro personas muertas, mientras que al ampliar el rastreo del sitio localizaron a una más asesinada.

Todos los cuerpos portaban armas largas y presuntamente fueron resultado del enfrentamiento entre civiles.