$!Enfrentamiento en Escuinapa deja dos detenidos y arsenal asegurado tras persecución militar

MAZATLÁN._ Un enfrentamiento entre personal militar y civiles armados en la cabecera municipal de Escuinapa dejó como saldo la detención de dos personas y el aseguramiento de tres armas largas, cargadores, cartuchos, un chaleco táctico y una unidad motriz.
De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, los hechos ocurrieron en la colonia Centro. No obstante, el informe oficial no precisa si hubo personas sin vida o lesionadas, ni detalla el origen del operativo.
Información preliminar recabada tras los hechos, ocurridos la noche del 3 de mayo, indica que además de los detenidos, una persona habría fallecido y tres militares resultaron lesionados; sin embargo, estos datos no han sido confirmados por autoridades federales.
Testigos reportaron en redes sociales que las detonaciones comenzaron alrededor de las 23:20 horas en distintos puntos del sector.
En la calle Libertad, se observó a elementos castrenses en persecución de un vehículo que terminó impactándose contra una vivienda en la esquina con calle Veracruz, la cual presenta daños considerables y permanece bajo resguardo de las autoridades.