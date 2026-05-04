$!Enfrentamiento en Escuinapa deja dos detenidos y arsenal asegurado tras persecución militar

MAZATLÁN._ Un enfrentamiento entre personal militar y civiles armados en la cabecera municipal de Escuinapa dejó como saldo la detención de dos personas y el aseguramiento de tres armas largas, cargadores, cartuchos, un chaleco táctico y una unidad motriz.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, los hechos ocurrieron en la colonia Centro. No obstante, el informe oficial no precisa si hubo personas sin vida o lesionadas, ni detalla el origen del operativo.