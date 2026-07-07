$!Enfrentamiento en Escuinapa deja impactos de bala en instalaciones de la Policía Municipal

ESCUINAPA._ Un presunto enfrentamiento entre civiles armados sobre la Calle Francisco I. Madero, en Escuinapa, dejó impactos de balas en una barda de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El director de la corporación, Rosario Guadalupe Camacho García, informó del hecho, descartando versiones de un ataque a las instalaciones de Seguridad Pública.

“Es negativo un ataque a Seguridad Pública, los impactos pegaron en una barda pegada al panteón, a distancia de donde está la base de Policía, las oficinas”, dijo. Se presume que durante la madrugada hubo un enfrentamiento entre civiles que estaban en un vehículo y otras personas que circulaban en motocicleta sobre la Calle Francisco I. Madero, que es donde se ubica Seguridad Pública y Protección Civil, por lo que algunos impactos de bala pegaron en la parte superior de la barda del Gimnasio Municipal, pegado al Panteón Municipal Benito Juárez, indicó.