$!Enfrentamiento en Escuinapa deja impactos de bala en instalaciones de la Policía Municipal

ESCUINAPA._ Un presunto enfrentamiento entre civiles armados sobre la Calle Francisco I. Madero, en Escuinapa, dejó impactos de balas en una barda de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
El director de la corporación, Rosario Guadalupe Camacho García, informó del hecho, descartando versiones de un ataque a las instalaciones de Seguridad Pública.
“Es negativo un ataque a Seguridad Pública, los impactos pegaron en una barda pegada al panteón, a distancia de donde está la base de Policía, las oficinas”, dijo.
Se presume que durante la madrugada hubo un enfrentamiento entre civiles que estaban en un vehículo y otras personas que circulaban en motocicleta sobre la Calle Francisco I. Madero, que es donde se ubica Seguridad Pública y Protección Civil, por lo que algunos impactos de bala pegaron en la parte superior de la barda del Gimnasio Municipal, pegado al Panteón Municipal Benito Juárez, indicó.
De octubre a la fecha se han presentado dos ataques directos a Seguridad Pública con detonaciones de explosivos, uno de esos hechos dejó un militar así como un trabajador del Ayuntamiento lesionados.
Esta madrugada vecinos reportaron detonaciones por diversas colonias de la ciudad, como 13 de septiembre, Ampliación Benito Juárez entre otras.