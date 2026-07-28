$!Enfrentamiento en Mazatlán deja dos muertos y un detenido herido tras ataque contra policías estatales

MAZATLÁN. _ Un presunto agresor murió y otro más permanece detenido y lesionado, luego de un enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal Preventiva, tras una agresión armada registrada en una brecha que comunica las comunidades de Lomas de Monterrey y Escamillas, en el municipio de Mazatlán.
El ataque fue reportado alrededor de las 13:00 horas, cuando los agentes realizaban patrullajes sobre caminos de terracería en esa zona rural.
De acuerdo con los primeros informes, los policías efectuaban recorridos de reconocimiento a bordo de patrullas artilladas, encabezados por un vehículo blindado tipo Rhino, cuando fueron atacados a balazos por civiles armados que posteriormente intentaron huir.
Los agentes repelieron la agresión y lograron detener la marcha del vehículo en el que viajaban los presuntos agresores. Tras verse superados, los ocupantes fueron sometidos y asegurados.
Durante el intercambio de disparos, dos de los civiles resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados bajo custodia para recibir atención médica.
Al sitio acudieron en apoyo elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, quienes reforzaron la seguridad en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó los hechos y, de acuerdo con el reporte oficial, informó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva realizaban labores de reconocimiento terrestre, vigilancia y prevención en las inmediaciones de la comunidad Lomas de Monterrey, en Mazatlán, cuando fueron agredidos por civiles armados.
Los agentes repelieron la agresión, dejando como resultado un presunto delincuente abatido en el lugar, así como dos personas detenidas y lesionadas. Uno de los heridos falleció durante el traslado para recibir atención médica, mientras que el otro quedó bajo resguardo y a disposición del Ministerio Público competente.
Durante el operativo también se aseguró armamento y un vehículo. La SSPE señaló que la situación se encuentra bajo control, con el despliegue de fuerzas del Grupo Interinstitucional en la zona.