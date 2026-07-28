$!Enfrentamiento en Mazatlán deja dos muertos y un detenido herido tras ataque contra policías estatales

MAZATLÁN. _ Un presunto agresor murió y otro más permanece detenido y lesionado, luego de un enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal Preventiva, tras una agresión armada registrada en una brecha que comunica las comunidades de Lomas de Monterrey y Escamillas, en el municipio de Mazatlán. El ataque fue reportado alrededor de las 13:00 horas, cuando los agentes realizaban patrullajes sobre caminos de terracería en esa zona rural. De acuerdo con los primeros informes, los policías efectuaban recorridos de reconocimiento a bordo de patrullas artilladas, encabezados por un vehículo blindado tipo Rhino, cuando fueron atacados a balazos por civiles armados que posteriormente intentaron huir.

Los agentes repelieron la agresión y lograron detener la marcha del vehículo en el que viajaban los presuntos agresores. Tras verse superados, los ocupantes fueron sometidos y asegurados.

Durante el intercambio de disparos, dos de los civiles resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados bajo custodia para recibir atención médica. Al sitio acudieron en apoyo elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, quienes reforzaron la seguridad en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.