$!Enfrentamiento en Riberas de Tamazula deja un muerto, dos heridos y dos detenidos en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona sin vida, dos civiles heridos y dos personas detenidas dejó como saldo un enfrentamiento armado registrado la noche de jueves en el sector Riberas de Tamazula, en Culiacán.
De acuerdo con información oficial, sujetos pertenecientes a un grupo delictivo llegaron y atacaron un domicilio ubicado sobre la calle Sinaloa, cerca de las 19:30 horas, y utilizaron un explosivo.
Esto desató una balacera entre otras personas también de una facción delincuencial, que derivó en el saldo de muertos y heridos.
Además, dos vehículos fueron asegurados, así como seis armas largas y cinco chalecos tácticos. Uno de los automóviles, una camioneta gris, fue utilizado para vandalizar el portón de la vivienda.
Minutos después de reportarse la explosión y detonaciones, arribaron elementos de Guardia Nacional y Policía Estatal a la zona para neutralizar la situación.
Inicialmente se reportó una presunta agresión a Guardia Nacional, sin embargo, esta se descartó.
El hecho generó una fuerte movilización de Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal de Culiacán y el Ejército Mexicano, desde el domicilio de los hechos hasta el bulevar Carlos Salinas de Gortari o Malecón Nuevo.