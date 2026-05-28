$!Enfrentamiento en Riberas de Tamazula deja un muerto, dos heridos y dos detenidos en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona sin vida, dos civiles heridos y dos personas detenidas dejó como saldo un enfrentamiento armado registrado la noche de jueves en el sector Riberas de Tamazula, en Culiacán.

De acuerdo con información oficial, sujetos pertenecientes a un grupo delictivo llegaron y atacaron un domicilio ubicado sobre la calle Sinaloa, cerca de las 19:30 horas, y utilizaron un explosivo.

Esto desató una balacera entre otras personas también de una facción delincuencial, que derivó en el saldo de muertos y heridos.