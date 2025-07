Enfrentamiento en Tacuichamona, atraído por la FGR

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de investigar el enfrentamiento armado registrado el pasado fin de semana en la comunidad Estancia Los García, sindicatura de Tacuichamona, perteneciente al municipio de Culiacán. Así lo confirmó el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez.

Informó que será la autoridad federal la encargada de realizar los peritajes correspondientes y de esclarecer por qué las corporaciones tardaron más de 24 horas en atender el reporte ciudadano sobre el tiroteo.

Castro Meléndrez reconoció que, hasta el momento, no se ha proporcionado una versión oficial que explique la demora en la respuesta de las autoridades, que no acudieron al lugar del enfrentamiento hasta el domingo, cuando se confirmó la muerte de los cuatro hombres. Además, el funcionario indicó desconocer si alguno de los abatidos es Jesús Norberto “N”, alias “El 30”, ya que esa información aún no ha sido confirmada por la FGR, la instancia encargada de la investigación.

“Desconozco, no tengo información oficial al respecto. No ha sido confirmado tampoco por la Fiscalía General”, dijo.

El enfrentamiento que se registró en las inmediaciones de la comunidad Estancia de los García, sobre un camino que conecta al poblado Las Mesas, en la sindicatura de Tacuichamona, ocurrió la mañana del sábado 12 de julio, en donde cuatro presuntos civiles armados murieron al enfrentarse con fuerzas federales al repeler una agresión directa. En el operativo se decomisaron vehículos, armas largas y cortas, cartuchos útiles y droga.

Entre los fallecidos se identificó a Jesús Norberto, alias “El 30”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, según autoridades.