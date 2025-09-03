$!Enfrentamiento en Villa Juárez, Navolato deja un muerto y dos heridos

NAVOLATO. _ Un enfrentamiento armado registrado la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y dos más lesionadas por disparos de arma de fuego.
De acuerdo con la información, las personas heridas son víctimas colaterales y fueron trasladadas al Hospital General del IMSS No. 11, ubicado en la misma sindicatura, donde recibieron atención médica de urgencia. Posteriormente, se informó que serían canalizadas a otro hospital para una evaluación especializada. La persona fallecida fue identificada como Everardo “V.”, de 42 años, mientras que los heridos son Carlos “V.” y Edgar, ambos de 19 años.
El intercambio de disparos ocurrió en la zona centro de Villa Juárez y se extendió hacia las inmediaciones de las carreteras conocidas como La 20 y La 50. Residentes reportaron al 911 la presencia de hombres armados, vehículos con impactos de bala, ponchallantas en la vía pública y daños a un bar del centro, cuya fachada y cristales resultaron afectados por los disparos.
Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se desplegaron elementos de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, además del sobrevuelo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte del operativo de vigilancia y búsqueda de los responsables.
Cabe señalar que, apenas un día antes, también se habían registrado hechos violentos en la misma sindicatura, lo que derivó en la suspensión de clases en diversos planteles educativos.