$!Enfrentamiento en Villa Juárez, Navolato deja un muerto y dos heridos

NAVOLATO. _ Un enfrentamiento armado registrado la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y dos más lesionadas por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la información, las personas heridas son víctimas colaterales y fueron trasladadas al Hospital General del IMSS No. 11, ubicado en la misma sindicatura, donde recibieron atención médica de urgencia. Posteriormente, se informó que serían canalizadas a otro hospital para una evaluación especializada. La persona fallecida fue identificada como Everardo “V.”, de 42 años, mientras que los heridos son Carlos “V.” y Edgar, ambos de 19 años.