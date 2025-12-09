Enfrentamiento entre civiles armados en Santa Fe deja un muerto y tres heridos en Culiacán

Un choque armado entre civiles armados registrado la tarde de este martes en el fraccionamiento Santa Fe, al norte de Culiacán, dejó como saldo una persona sin vida y tres más lesionadas.

Según los reportes iniciales, cuatro hombres, presuntamente armados, viajaban en un automóvil Mazda color tinto por el bulevar Santa Fe. Al llegar a la intersección con la avenida Constelaciones, fueron atacados por un grupo contrario, lo que provocó un intercambio de disparos.

Durante la agresión, los cuatro ocupantes de la Mazda resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego. En un intento por recibir atención médica, descendieron del vehículo y despojaron con violencia un automóvil Chevrolet Aveo tinto, en el cual se trasladaron hasta el área de urgencias de un centro médico ubicado en la capital sinaloense.

El servicio de emergencias fue alertado alrededor de las 13:30 horas sobre el ingreso de los heridos. Uno de ellos murió mientras recibía las primeras atenciones. Este hecho desencadenó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad.

La zona fue acordonada por militares, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y policía municipal. En el exterior del hospital se aseguró un arma larga sobre la banqueta, además de otras dos en el interior del vehículo que había sido robado minutos antes.