Enfrentamiento entre civiles armados y autoridades deja un muerto en la sindicatura de Las Tapias, en Culiacán

Un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad dejó como saldo una persona sin vida durante la noche de este martes 9 de junio en las inmediaciones de la comunidad de Las Bebelamas de Romero, perteneciente a la sindicatura de Las Tapias, al sur de Culiacán.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando elementos policiales realizaban recorridos de vigilancia por la zona rural y se encontraron con un grupo de sujetos armados.

La situación derivó en una confrontación a balazos, por lo que los agentes solicitaron apoyo de otras corporaciones de seguridad, generándose una movilización de elementos federales y estatales hacia el sector.

Tras varios minutos de intercambio de disparos, las autoridades lograron controlar la situación y localizaron a una persona sin vida en el área donde se desarrolló el enfrentamiento.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente; sin embargo, de manera preliminar se señala que podría tratarse de uno de los civiles que participaron en la agresión contra las fuerzas de seguridad.

Asimismo, de forma extraoficial se informó sobre el posible aseguramiento de vehículos en la zona, aunque dicha información no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

El área donde ocurrió el enfrentamiento fue acordonada y quedó bajo resguardo de las corporaciones participantes, mientras se solicitó la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado elementos de seguridad lesionados ni personas detenidas derivadas de estos hechos.