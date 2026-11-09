$!Enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército deja un hombre sin vida y dos menores heridos en Concordia

CONCORDIA._ Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, tras una persecución, dejó como saldo un hombre sin vida y dos menores de edad heridos como víctimas colaterales, tres personas detenidas, armas, una camioneta y dos motocicletas incautadas.
El enfrentamiento se reportó a las 09:15 horas, en calles de la colonia Ladrillera en Concordia.
Al parecer, los hechos se registraron luego de que elementos del Ejército se enfrentaron contra civiles armados que los agredieron, lo que derivó en una persecución por calles de la mencionada colonia.
Durante el enfrentamiento resultaron heridos un hombre y sus dos sobrinos, menores de edad, que quedaron en el fuego cruzado.
Juvencio “N” de 38 años y sus sobrinos fueron auxiliados en el lugar por personal de Sanidad Militar, pero fueron trasladados por Socorristas de Cruz Roja Concordia al Hospital Integral de Concordia para recibir atención médica.
En el hospital, el adulto perdió la vida a causa de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego mientras que uno de sus sobrinos identificado como Junior Alejandro “N”, de tan solo tres años presentó una herida de bala en cada pierna, mientras que el segundo menor del cual no se proporcionaron sus generales, solo presentó una herida por esquirla.
La zona fue resguardada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.