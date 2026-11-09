$!Enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército deja un hombre sin vida y dos menores heridos en Concordia

CONCORDIA._ Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, tras una persecución, dejó como saldo un hombre sin vida y dos menores de edad heridos como víctimas colaterales, tres personas detenidas, armas, una camioneta y dos motocicletas incautadas.

El enfrentamiento se reportó a las 09:15 horas, en calles de la colonia Ladrillera en Concordia.

Al parecer, los hechos se registraron luego de que elementos del Ejército se enfrentaron contra civiles armados que los agredieron, lo que derivó en una persecución por calles de la mencionada colonia.