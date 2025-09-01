$!Enfrentamiento entre civiles provoca despliegue federal en Tepuche

CULIACÁN. _ La mañana de este lunes, un convoy del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), se desplegó rumbo a la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, tras reportes de un enfrentamiento armado entre civiles presuntamente pertenecientes a grupos criminales antagónicos.

De acuerdo con información preliminar, los hechos violentos se registraron la noche del domingo en las comunidades de Tecolote y Agua Calientita, donde pobladores denunciaron un tiroteo prolongado que habría durado más de una hora. Además, señalaron cortes de energía eléctrica en la zona y la ausencia de autoridades durante los momentos más críticos del enfrentamiento.