$!Enfrentamiento entre civiles provoca despliegue federal en Tepuche

CULIACÁN. _ La mañana de este lunes, un convoy del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), se desplegó rumbo a la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, tras reportes de un enfrentamiento armado entre civiles presuntamente pertenecientes a grupos criminales antagónicos.
De acuerdo con información preliminar, los hechos violentos se registraron la noche del domingo en las comunidades de Tecolote y Agua Calientita, donde pobladores denunciaron un tiroteo prolongado que habría durado más de una hora. Además, señalaron cortes de energía eléctrica en la zona y la ausencia de autoridades durante los momentos más críticos del enfrentamiento.
Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), arribaron a la zona durante las primeras horas del día para realizar labores de patrullaje y reconocimiento.
Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre el saldo del enfrentamiento; sin embargo, versiones no confirmadas apuntan a que habría varias personas fallecidas, presuntamente integrantes de los grupos enfrentados.
La región de Tepuche ha sido escenario recurrente de hechos violentos en los últimos días. Apenas el viernes pasado, una cabeza humana fue localizada dentro de una bolsa en la plazuela central de la sindicatura. Ese mismo día, dos jóvenes albañiles fueron atacados a balazos y posteriormente asesinados en hospitales de Culiacán. A ello se suma un doble homicidio registrado en un camino que conduce precisamente al poblado de Tecolote.
Las autoridades mantienen presencia en la zona y se espera que en las próximas horas emitan un informe oficial sobre lo ocurrido.