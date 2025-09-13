$!Enfrentamiento entre civiles y elementos de la SSPC dejó un detenido y un vehículo asegurado en Navolato

Según reportes, fue durante la mañana de este sábado 13 de septiembre, alrededor de las 9:00 horas, cuando se desató una confrontación a tiros y una persecución entre los sujetos armados y los policías federales, culminando hasta un costado del carril de norte a sur de la autopista Benito Juárez, conocido como La Costera, por la curva que dirige hacia el ejido Buenos Aires.

Un detenido y un vehículo asegurado fue lo que dejó un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones de la Curva de San Pedro, en el municipio de Navolato.

En el lugar, los agentes de seguridad capturaron a uno de los civiles protagonistas del enfrentamiento, el cual resultó herido de bala, por lo que fue transportado hacia una clínica para brindarle la atención especializada.

El vehículo en el que viajaba el detenido, el cual se trata de una camioneta tipo suv, de la marca Hyundai y color plateado, lo dejó siniestrado contra un poste, quedando con golpes en la parte frontal de la carrocería y con el parabrisas trasero destrozado por lo disparos de arma de fuego.

Al ser inspeccionada, las autoridades confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo y dentro también aseguraron armamento.

Más tarde llegaron elementos de la Guardia Nacional, así como los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias y trabajos de campo correspondientes.

El vehículo asegurado fue remolcado con una grúa y llevado hacia la pensión de la Fiscalía.