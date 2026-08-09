$!Enfrentamiento entre civiles y Guardia Nacional en Los Mochis deja 8 detenidos; 4 de ellos heridos

Elementos de la Guardia Nacional y civiles armados sostuvieron un enfrentamiento a balazos durante la tarde de este domingo en Los Mochis, Ahome, que arrojó la detención de ocho personas.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó un saldo de cuatro heridos, dentro de las ocho personas arrestadas.
Asimismo, las autoridades reportaron el aseguramiento de diverso armamento, sin detallar hasta el momento el arsenal incautado.
Las personas heridas fueron trasladadas a recibir atención médica en calidad de detenidas, mientras que corporaciones mantienen asegurada la escena de los hechos para las investigaciones correspondientes.