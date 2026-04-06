$!Enfrentamiento entre civiles y militares en el sector Chulavista, al surponiente de Culiacán, de deja un herido

CULIACÁN. _ Un intercambio de disparos entre civiles armados y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional dejó como saldo una persona lesionada y un vehículo asegurado durante los últimos minutos de este domingo en el sector surponiente de la ciudad. El hecho provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. El incidente se registró sobre el bulevar De las Torres, también conocido como Paseo de los Ganaderos, entre la avenida Manuel Payno en el fraccionamiento Chulavista. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona herida por impactos de proyectil de arma de fuego.

En el sitio se localizó al lesionado a un costado de un automóvil Toyota Corolla color blanco, de modelo reciente, el cual presentaba daños en los cristales. Hasta el momento, la identidad del hombre herido no ha sido dada a conocer por las autoridades.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, esta situación estaría relacionada con una agresión previa registrada en la colonia Los Huizaches. En ese primer evento, un hombre fue atacado a balazos por personas que viajaban en un vehículo con características similares al asegurado. Presuntamente, tras ese hecho, los ocupantes del automóvil blanco se dieron a la fuga por el bulevar De las Torres hacia el poniente. Al llegar a la zona de topes en el sector Chulavista, fueron interceptados por personal militar, lo que derivó en el enfrentamiento.