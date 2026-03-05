Seguridad
|
Violencia

Enfrentamiento entre Ejército y civiles armados deja 8 detenidos en Escuinapa

Mediante vigilancia aérea, las autoridades ubicaron al grupo armado y, luego de seguirlo en tierra, fueron agredidas y se desató la confrontación
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/03/2026 18:40
05/03/2026 18:40

Una agresión armada contra personal del Ejército Mexicano en Escuinapa derivó en un enfrentamiento entre civiles y fuerzas militares, que dejó como saldo ocho presuntos agresores detenidos.

Los hechos, conforme a la relatoría oficial, se desarrollaron tras vigilancia aérea de las autoridades, mediante la cual ubicaron al grupo armado circulando por la zona y procedieron a seguirlos en tierra.

Al aproximarse al punto de referencia, los civiles abrieron fuego contra soldados, lo que desató un intercambio de tiros.

Resultado de ello, ocho presuntos delincuentes fueron arrestados, a quienes les aseguraron cuatro armas largas, cinco chalecos tácticos, 908 cartuchos y 38 cargadores.

Los detenidos, las armas y el resto de los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que será la encargada de realizar las investigaciones pertinentes.

#Violencia
#Enfrentamiento
#Aseguramiento
#Detenidos
#Armas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube