$!Enfrentamiento entre Ejército y civiles armados desata alarma en Lomas de Monterrey, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un enfrentamiento armado entre efectivos del Ejército contra civiles armados, causó alarma este viernes y obligó a resguardarse a los habitantes de la comunidad de Lomas de Monterrey, en Mazatlán.

La serie de detonaciones se registraron a las 18:30 horas y se prolongaron durante más de media hora, según reportes de vecinos de la localidad.

Un convoy del Ejército se topó con civiles armados a bordo de camionetas, quienes dispararon contra los elementos castrenes y estos repelieron la agresión.