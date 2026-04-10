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Violencia

Enfrentamiento entre Ejército y civiles armados desata alarma en Lomas de Monterrey, en Mazatlán

El intercambio de disparos se prolongó por más de media hora en Mazatlán y movilizó unidades blindadas, retenes militares y apoyo aéreo en la zona.
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/04/2026 21:37
10/04/2026 21:37

MAZATLÁN._ Un enfrentamiento armado entre efectivos del Ejército contra civiles armados, causó alarma este viernes y obligó a resguardarse a los habitantes de la comunidad de Lomas de Monterrey, en Mazatlán.

La serie de detonaciones se registraron a las 18:30 horas y se prolongaron durante más de media hora, según reportes de vecinos de la localidad.

Un convoy del Ejército se topó con civiles armados a bordo de camionetas, quienes dispararon contra los elementos castrenes y estos repelieron la agresión.

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Camiones blindados Ocelot, hummers y patrullas artilladas llegaron en apoyo terrestre y montaron retenes en los accesos a Lomas de Monterrey, mientras un helicóptero del Ejército sobrevoló la zona en busca de las camionetas de los civiles.

Tras el enfrentamiento, una ambulancia del Ejército salió de la carretera estatal El Vainillo-El Recodo escoltada por una camioneta artillada y un Ocelot rumbo a un hospital, donde presuntamente se trasladaron a dos civiles heridos, aunque esta información no fue confirmada por los elementos castrenses.

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