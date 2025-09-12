Enfrentamiento entre Ejército y civiles deja dos abatidos en Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _Un enfrentamiento a tiros entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados dejó como saldo dos presuntos gatilleros abatidos, en un camino que conduce a la comunidad de Caminaguato, en la sindicatura de Tepuche, al norte de la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaba patrullajes terrestres por la zona y fue agredido a balazos por sujetos armados. La agresión desató un intercambio de disparos que se habría prolongado por varios segundos.

Se reporta que la confrontación inició en la comunidad de La Reforma, sin embargo, los dos civiles abatidos fueron localizados más adelante, sobre un camino rural que conduce hacia Caminaguato.

Tras el enfrentamiento, los elementos militares aseguraron el área y solicitaron la presencia de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la identidad de los dos fallecidos no ha sido confirmada oficialmente. Sus cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la autopsia de ley.

Cabe señalar que en las últimas semanas se han registrado múltiples hechos violentos en la región de Tepuche. Apenas el lunes pasado se reportó otro enfrentamiento armado en la comunidad Agua Caliente de los Monzón, aunque tras los recorridos, las autoridades no encontraron víctimas.

Además, el jueves se reportó el hallazgo de un cuerpo frente a una telesecundaria en Caminaguato, sin embargo, al llegar al lugar, los cuerpos de seguridad no localizaron ningún cadáver.