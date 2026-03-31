Enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles deja un agente herido en Aguaruto, Culiacán

Al menos un elemento de la Guardia Nacional resultó herido de bala, luego de una agresión y posterior enfrentamiento a balazos entre uniformados y sujetos armados en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El reporte de los hechos se emitió alrededor de las 23:15 horas de este lunes, cuando los efectivos habrían sido agredidos mientras realizaban patrullajes en las inmediaciones de la sindicatura.

Derivado de la agresión a tiros, comenzó una balacera y persecución que se extendió hasta una zona de parcelas agrícolas, en donde los presuntos responsables se dieron a la fuga.

De manera preliminar se dio a conocer que un oficial quedó herido, desconociéndose su estado de salud.

Tras estos hechos, ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ni la propia Guardia Nacional han proporcionado mayores detalles del asunto.