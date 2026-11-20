GUASAVE._ Una intensa movilización de fuerzas federales por aire y tierra mantiene en alerta a habitantes de Guasave y de la región del Évora la noche de este viernes 20 de noviembre, luego de que se registró un fuerte intercambio de disparos entre elementos de la Secretaría de Marina y un grupo de civiles armados.

De acuerdo con reportes preliminares, la refriega comenzó minutos antes de las 19:30 horas en las márgenes del río Sinaloa, específicamente en el sector de los callejones de Guasavito. Versiones extraoficiales señalan que el tiroteo se desencadenó cuando personal naval se topó con hombres armados en la zona.

A través de redes sociales, vecinos del sector difundieron grabaciones de audio y video en las que se perciben prolongadas ráfagas de armas de alto poder, lo que generó alarma entre las familias de los alrededores.

Ante la magnitud del despliegue, el director de Seguridad Pública de Guasave, Juan de Dios López, emitió un aviso urgente para pedir a la ciudadanía que evite transitar por la zona del malecón y permanezca resguardada en sus domicilios mientras concluyen las maniobras de la Marina.

En ese mismo sector del malecón se reportó una unidad motriz envuelta en llamas, hecho que quedó documentado en videos compartidos por habitantes del municipio tras escucharse las detonaciones.

De manera paralela al choque armado, un convoy terrestre integrado por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal avanzó desde la región del Évora con rumbo a la cabecera municipal de Guasave.

Asimismo, helicópteros Black Hawk de la Armada de México realizan patrullajes a baja altura en distintos puntos rurales y urbanos. Pobladores reportaron el paso de las aeronaves al menos dos de ellas volando con las luces apagadas sobre comunidades como los ejidos Bruno B. García, Protomártir y 18 de Diciembre, además de Agustina Ramírez, Juan de la Barrera, Campo Plata, Las Brisas, Alhuey y La Rosca.

La situación de inseguridad también alcanzó la rúa federal. Al norte de Guasave, automovilistas alertaron sobre la presencia de artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” sobre la carpeta asfáltica, a la altura de la comisaría de Gabriel Leyva Solano, en la sindicatura Benito Juárez (Batamote).

Por otra parte, en el tramo correspondiente a Guamúchil, trascendió un presunto bloqueo en los carriles de circulación de sur a norte de la carretera México 15, donde un tráiler fue incendiado y atravesado para obstruir el paso vehicular.