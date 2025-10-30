$!Enfrentamiento entre Marina y civiles armados deja un muerto y un herido en Villas del Manantial, Culiacán

CULIACÁN. _ Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados se registró la mañana de este jueves en el fraccionamiento Villas del Manantial, ubicado en el sector Aeropuerto de Culiacán. El saldo preliminar es de una persona sin vida y otra herida. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), elementos de la Marina realizaban labores de seguridad en el fraccionamiento San Luis, al surponiente de la capital sinaloense, cuando detectaron dos vehículos con personas armadas. Al darles seguimiento, los tripulantes agredieron al personal naval, lo que dejó un saldo de una persona abatida y otra herida, mientras varios más lograron huir a pie.

“Una vez controlada la situación, quedó en el sitio un masculino reducido y uno herido. Además, se aseguraron armas y dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos con ponchallantas en su interior. Al recibir el reporte, se desplegó de inmediato un Grupo Interinstitucional en apoyo, y el área en estos momentos ya es segura”, señala la dependencia estatal. El intercambio de disparos ocurrió alrededor de las 9:00 horas sobre las calles Manantial de la Ciénega y Tenochtitlán, donde quedaron dos vehículos de modelo reciente con múltiples impactos de bala, presuntamente utilizados por los agresores. Uno de ellos es un automóvil KIA que presentaba varios orificios en la carrocería y en cuyo interior se localizó una caja con ponchallantas. Metros más adelante fue hallado un Honda Accord blanco, también de modelo reciente, con las puertas abiertas.