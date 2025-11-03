Enfrentamiento entre marinos y civiles armados desata operativo en La Brecha, Guasave

GUASAVE. _ Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Policía Estatal Preventiva y un grupo de civiles armados provocó una amplia movilización de fuerzas federales y estatales en la sindicatura de La Brecha, municipio de Guasave, la tarde de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, los marinos y policías estatales realizaban un operativo de patrullaje cuando fueron agredidos con disparos desde una vivienda en la zona rural del poblado. El ataque desató un intercambio de fuego que se prolongó durante varios minutos y generó alarma entre los habitantes.

La agresión provocó el despliegue inmediato de refuerzos de la Marina, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales y municipales. En apoyo a las unidades terrestres, un helicóptero de la Marina sobrevoló el área desde La Brecha hasta los límites con Angostura, como parte del operativo de búsqueda.

Habitantes de comunidades cercanas, como Río Viejo, Tamazula, Rojo Gómez y San José de La Brecha, reportaron ráfagas de arma larga y la presencia de convoyes militares recorriendo caminos de terracería y zonas de cultivo, lo que causó temor entre la población.

De forma extraoficial trascendió que una vivienda resultó incendiada durante el enfrentamiento, aunque hasta el momento no se ha confirmado si el fuego fue consecuencia directa del intercambio de disparos.

El operativo continúa activo por aire y tierra, con recorridos de vigilancia en distintos puntos de la sindicatura. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni lesionadas.